Hugo García no descarta tener un hijo con Isabella Ladera: “Siempre he soñado con tener una familia”

Después de los rumores que surgieron en redes sociales sobre un posible embarazo de Isabella Ladera, Hugo García decidió salir al frente y responder a las especulaciones que ponen en la dulce espera a la exnovia de Beéle.

¿QUÉ DIJO EL CHICO REALITY?

En conversación con América TV, el influencer negó plenamente que la venezolana se encuentre esperando a su segundo hijo; sin embargo, reveló que tiene la ilusión de convertirse en padre y así formar una familia.

“Yo vengo de una familia de 3 hermanos; yo siempre he soñado con tener mi familia. Siempre he soñado con ser papá, llevarme a mis hijos a hacer deportes", mencionó el chico reality dejando en claro su intención de tener un pequeño muy pronto.

Finalmente, Hugo García fue consultado sobre el amorío que habría iniciado su expareja Alessia Rovegno con Álvaro Villacorta, y pidió que no le vuelvan a preguntar por ese tema, ya que su historia con la exmiss Perú es un tema del pasado.