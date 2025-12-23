Pamela Franco no descarta matrimonio con Christian Cueva: “Hay sueños que cumplir”

Tras haber cumplido un año de relación, Christian Cueva y Pamela Franco continúan derrochando amor por todo lugar que visitan, dejando en claro que el cariño que se han jurado podría durar para siempre a pesar de las malas vibras.

En una visita a Exitosa, la exintegrante de Alma Bella fue consultada sobre la posibilidad de casarse con el futbolista y descartó que pueda llegar al altar muy pronto, ya que tanto ella como el pelotero tienen muchos objetivos que quieren cumplir. "Como hay metas y sueños por cumplir, nos toca ahorita poner en primer plano el trabajo para poder salir adelante".

¿QUÉ POSTURA TOMÓ CHRISTIAN CUEVA?

Al escuchar la respuesta de Pamela Franco, Christian Cueva mostró su ilusión de darle el sí a la expareja de Christian Domínguez muy pronto. “Yo sueño mucho con muchas cosas, con un proyecto de vida, con una estabilidad también”.

Finalmente, Pamela Franco mencionó que buscarán solucionar algunas discrepancias que tienen con el propósito de tener un amorío más sólido. "Vamos tratando de hacer ese colchoncito estable entre nosotros como pareja”.