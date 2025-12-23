Daniela Darcourt envía INDIRECTA a Waldir Felipa durante show: “Te veo a la salida”

A pesar de que Daniela Darcourt anunció el fin de su relación con Waldir Felipa, al parecer la llama del amor entre ambos personajes de Chollywood continúa prendida, ya que, durante una presentación musical, la cantante le envió una indirecta a la expareja de Belén Estévez.

¿QUÉ LE DIJO DANIELA A WALDIR?

En un video compartido por Instarandula se observa a Daniela dándole un beso en la mejilla a Waldir, causando la reacción de los fanáticos de los tortolitos; sin embargo, no quedaría ahí, ya que la exintegrante de Son Tentación brindó unas declaraciones que puso nervioso a su exnovio.

“Listo, te veo a la salida… ¿Chicas, de casualidad ya es Noche Buena? Con respeto”, palabras que causaron una serie de comentarios entre los cibernautas que no descartaron que la pareja se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

Aunque ni Daniela Darcourt ni Waldir Felipa se han animado a revelar si han regresado, ambos han sido captados en situaciones comprometedoras en medio de los shows musicales de la salsera. ¿Formará parte de una estrategia de marketing?