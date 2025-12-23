TikToker realiza sorteo gratuito de pavo en un bus y desata risas: "Me pasé más de 10 paraderos"

A pocas horas de la Navidad, un TikToker sorprendió a los pasajeros de un bus de transporte público al realizar el sorteo gratuito de un pavo, un clásico que no puede faltar en las mesas durante las fiestas de fin de año.

El influencer subió al bus cubriendo su rostro con una máscara y empezó a repartir boletos entre los pasajeros sin dar explicaciones, desatando curiosidad y risas entre los presentes. Algunos aceptaban el boleto, mientras que otros lo rechazaban al considerar que no tenía importancia.

No obstante, grande fue la sorpresa de los presentes cuando el TikToker anunció que se trataba del sorteo de un pavo de 8 kilos y medio. El creador de contenido eligió un boleto al azar, dando como ganadora a una joven que no pudo ocultar su emoción.

CLIP VIRAL

La curiosa escena se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el gesto del TikToker y no desaprovecharon la oportunidad para dejar divertidas reacciones: "Yo estuve ahí, me pase más de 10 paraderos por esperar el sorteo y me regrese caminando a mi casa sin pavo", señaló un internauta.