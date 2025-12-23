Nicola Porcella da el salto al mundo digital y anuncia su canal de YouTube junto a Zein y Pro TV

El salto de las figuras de la televisión tradicional al mundo digital sigue sumando nombres de peso. Esta vez fue Nicola Porcella quien dejó en shock a sus seguidores al anunciar oficialmente el lanzamiento de su canal digital, un proyecto que realizará junto al streamer Zein Andynsane y la productora Pro TV.

La revelación se dio este lunes 22 de diciembre durante la transmisión del reality Esto Es Guerra, donde se emitió una promoción que marcó el inicio oficial de esta nueva apuesta digital. Aunque aún no se conocen todos los rostros que integrarán la parrilla de contenidos, el avance dejó claro que el proyecto buscará competir directamente en el cada vez más disputado mercado de canales digitales, siguiendo una tendencia que ya han adoptado otras figuras del espectáculo.

ZEIN, WENDY GUEVARA Y EL MENSAJE CLAVE

Por ahora, la única figura confirmada es Zein, quien aparece en la promoción conversando con Porcella mediante una videollamada en la que también participa Wendy Guevara. En el clip, el streamer le propone al actor unir fuerzas para crear “el mejor canal de YouTube”, mientras le asegura que “la harán linda” con este nuevo formato.

El propio Porcella cerró el anuncio con una frase que encendió la expectativa entre sus seguidores: “Prepárense, que muchos de ustedes van a estar con nosotros”. Aunque los detalles del contenido y los próximos talentos permanecen bajo estricta reserva, el mensaje dejó claro que el canal apunta a una propuesta ambiciosa y colaborativa, con miras a consolidarse rápidamente en el universo digital.