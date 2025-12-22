ADAMMO volvió al Parque a ritmo de rock, pop y cumbia

ADAMMO regresó al Anfiteatro del Parque de la Exposición para reencontrarse con su público en una noche cargada de energía, nostalgia y muchas sorpresas. La banda liderada por Ezio Oliva, Renzo Bravo, Nicholas Cáceres y Diego Ubierna volvió a demostrar por qué marcó a toda una generación.

El show destacó por la presencia de invitados de lujo que le dieron un giro especial al repertorio. Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Corazón Serrano, con quienes interpretaron “Hoy quiero” en versión cumbia, desatando la euforia del público. La noche continuó con “Aquí” junto a Milena Warthon, para luego cambiar radicalmente de energía con 6 Voltios, quienes hicieron retumbar el recinto con “Wirito / En tus sueños”.

También se sumaron Temple Sour, interpretando el potente mix “Salto / Caminando / Verte así”. Un capítulo aparte fue la participación de Noah Ubierna, hijo de Diego Ubierna, quien sorprendió al público tocando la batería en “Contigo o nada”, dejando claro que el talento corre por sus venas, pese a su corta edad.

Durante el concierto, los integrantes de ADAMMO mostraron sus distintas facetas intercambiando instrumentos y luciendo una ejecución natural y sólida, manteniendo al público conectado de principio a fin.

Fueron más de 120 minutos en los que la banda desató la euforia y la nostalgia de una generación que llenó el anfiteatro y cantó a todo pulmón cada uno de sus hits, confirmando que ADAMMO sigue más vigente que nunca.

Entre los asistentes se pudo ver a varias figuras del espectáculo como Nicole y Fabián Zignago, Magdiel Ugaz, Deyvis Orozco, Mario Hart y Karen Schwarz, quienes también disfrutaron del esperado regreso.

Como broche de oro, Ezio Oliva invitó a los niños presentes a subir al escenario para cantar junto a la banda el himno noventero “Sin miedo”, cerrando una noche inolvidable llena de emoción y conexión con el público.