Romina Gachoy revela que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos, pero no quieren verla: “Los decepcionó”

A menos de tres días de la Navidad, Romina Gachoy reveló que Angie Jibaja se reencontró con los hijos que tiene con Jean Paul Santa María y aseguró que los pequeños que tienen en común no quieren volver a cruzarse con su madre.

En declaraciones, la modelo uruguaya contó que los primogénitos de la ‘Chica de los tatuajes’ y el cantante se llevaron una mala impresión de su progenitora y aseguró que por el momento no quieren saber nada de ella. “El resultado es que nuevamente los vuelve a decepcionar con sus comentarios en redes sociales. Nuevamente no quieren verla”.

QUIERE VER UN CAMBIO EN ANGIE

Ante los constantes hechos polémicos que implican a Angie Jibaja, Romina Gachoy hizo un llamado a la exchica reality, pidiéndole que recapacite por todas las acciones que ha hecho en el pasado. “Ojalá busque la forma de solucionar las cosas con ellos. Yo quiero que ellos tengan un bonito vínculo con ella”.

Cabe mencionar que los comentarios de la modelo suceden en un contexto donde se especula una crisis matrimonial entre la uruguaya y Jean Paul Santa María por una propuesta que habría recibido su esposa para participar en un reality de España.