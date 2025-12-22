Karla Tarazona critica a los alcaldes: “Su obligación no es hacer chocolatada, sino obras”

En vísperas de la Navidad, las autoridades de diversas partes del Perú reparten regalos durante una chocolatada a las personas que más lo necesitan, compartiendo su accionar a través de las redes sociales, generando una serie de reacciones.

Ante esta situación, la conductora de Todo Se Filtra, Karla Tarazona, decidió alzar su voz y aseguró que los alcaldes, gobernadores o regidores no están obligados a realizar eventos por el 24 de diciembre, sino que tienen que trabajar en beneficio de su comunidad.

“Cuando uno organiza una chocolatada, se tiene que hacer con mucho respeto porque lo estás haciendo para niños, porque es una actividad voluntaria. No es una obligación ni siquiera para un alcalde hacer una chocolatada; la obligación de un alcalde es poner bien su distrito”, dijo.

DEBEN TENER PLANES DE CONTINGENCIA

De acuerdo a Karla Tarazona, las personas que realicen actividades benéficas para la población deben adoptar planes de contingencia para que no pueda registrarse algún tipo de imprevistos, ya que muchas veces suceden cosas que no se tenían en agenda.