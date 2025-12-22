Entretenimiento

Hace 2 horas

Andy V revela que Susy Díaz busca frenar su candidatura a la Cámara de Diputados: “Aún me tiene presente”

Exesposo de la reina de Chollywood contó que la excongresista estaría diseñando una estrategia para dejarlo fuera de la carrera electoral del 2026.

Tras haber anunciado su participación en las elecciones generales del 2026 con el partido Perú Federal, que lidera Virgilio Acuña, Andrés Olano Castro, conocido en el ambiente de Chollywood como Andy V, reveló que su exesposa Susy Díaz se habría comunicado con Acuña para impedir su candidatura a la Cámara de Diputados.

“El martes 16 llamó el ingeniero Acuña diciendo que mi exesposa, Susy Díaz, le había llamado para decirle por qué me había dado una candidatura y que no le parecía. Francamente, es una acusación sin ningún sustento”, contó en Infobae.

AÚN LO TIENE PRESENTE EN SU VIDA

De acuerdo a ello, Andy V enfatizó que se estaría diseñando una estrategia para negarle su llegada a un cargo público el próximo año. Adicionalmente, hizo un llamado a Susy Díaz para que no interfiera en sus proyectos personales.

“Espero que no se esté cocinando algo bajo la mesa para perjudicar mi candidatura. Le pido que no se entrometa en mis decisiones y que opine sobre mí, porque parece que aún me tiene muy presente en su vida”, sentenció.


