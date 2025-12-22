Pamela López estalla tras entrevista de Christian Cueva: “Infiel, abusivo”

La polémica en torno a la vida personal de Pamela López y Christian Cueva volvió a estallar luego de que el futbolista ofreciera una entrevista televisiva junto a Pamela Franco. Horas después de la emisión, la madre de sus hijos reaccionó con un contundente mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios.

Todo se desató tras la participación de Christian Cueva en el programa Esta Noche, donde abordó temas sensibles como la demanda de divorcio, la crianza de sus hijos y el impacto emocional que ha tenido la separación en su vida personal. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una respuesta directa de Pamela López.

PAMELA ARREMETE CONTRA CUEVA

A través de su cuenta de Instagram, Pamela López publicó un extenso y frontal mensaje en el que calificó a su expareja como un “psicópata narcisista”, enumerando una serie de conductas que, según ella, describen su verdadera esencia.

“Egoísta, manipulador, mentiroso, infiel, abusivo… no cambiará jamás, solo cambiará la máscara que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas”, escribió, desatando un intenso debate entre sus seguidores.

¿QUÉ DIJO CUEVA?

Durante la entrevista, Christian Cueva se mostró visiblemente conmovido al referirse a la distancia que mantiene con sus hijos, asegurando que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida. Pese a ello, afirmó que sigue luchando por salir adelante y mantenerse humilde.