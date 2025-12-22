Silvia Núñez publica un bebé en redes tras anuncio de Jaime Bayly sobre posible embarazo

La vida privada de Jaime Bayly volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que el autor anunciara que su esposa, Silvia Núñez, podría estar embarazada. Horas después, Núñez reapareció en redes sociales con la imagen de un bebé y un mensaje que impactó por su tono y timing.

SE ENCIENDE LA POLÉMICA

Bayly sorprendió al contar que, tras mantener relaciones sin protección, su esposa notó la ausencia de su periodo menstrual, lo que abrió la posibilidad de un nuevo embarazo. De confirmarse, sería el segundo hijo de la pareja y el cuarto del escritor a los 71 años. La revelación desató comentarios por la postura pública que Núñez ha sostenido: no desea volver a ser madre ni alterar el estilo de vida libre que comparte con Bayly y su hija mayor.

En declaraciones a El Comercio, el escritor detalló que su esposa considera la gestación y la crianza como etapas ya superadas y poco compatibles con sus viajes y rutinas actuales. Aun así, Bayly precisó que, de estar embarazada, Núñez no contemplaría interrumpir el proceso, una afirmación que añadió tensión y expectativa al anuncio.

¿EMBARAZO O IRONÍA?

En medio del revuelo, Silvia Núñez reapareció en Instagram con la fotografía de un misterioso bebé. La imagen coincidió con la polémica y disparó especulaciones, aunque el foco se trasladó rápidamente al texto que acompañó la publicación. En inglés, la escritora escribió: “When you’ve hit that ‘fuck it, it’s Christmas’ attitude towards your diet”, frase que en español alude a una pausa deliberada en la dieta por las fiestas.

Foto: Instagram.

El mensaje fue interpretado como una respuesta irónica al ruido mediático y como una pista de que la imagen no aludía a un embarazo, sino a un guiño sobre alimentación y celebraciones. Sin confirmaciones médicas ni anuncios oficiales, la publicación dejó abierta la pregunta que domina la conversación digital: ¿simple humor navideño o una forma de desviar la atención mientras crecen las conjeturas?