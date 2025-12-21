Pamela López gana premio como revelación musical en los Golden Star Awards 2025

Pamela López fue reconocida como cantante revelación durante la premiación en la 12ª edición internacional de los Golden Star Awards 2025, donde asistió acompañada de su actual pareja, Paul Michael.

La influencer y creadora de contenido, conocida popularmente como "KittyPam", desfiló por la alfombra roja con un look sobrio en tonos negros, marcando una de sus apariciones públicas más comentadas del año.

Según destacaron los organizadores del evento, Pamela López fue reconocida por una propuesta artística que combina disciplina profesional, expresión musical y capacidad de conexión con el público, además de su mensaje de empoderamiento femenino. Al recibir el galardón, la artista agradeció a la organización y expresó la carga emocional que representa este reconocimiento.

Pamela agradece reconocimiento

"Este reconocimiento para mí representa cada desafío superado, cada caída que me enseñó a levantarme más fuerte y cada paso que di con miedo, pero con fe en mí misma. Ser mujer hoy significa atreverse a creer en una misma", señaló López, quien dedicó el premio a las mujeres que luchan por cumplir sus sueños y se reinventan pese a las dificultades.

Debut musical

Durante el 2025, Pamela López amplió su presencia en el ámbito musical participando como actriz en videoclips de artistas reconocidas como Marisol y Leslie Shaw, además de colaborar con agrupaciones como Orquesta Candela. Recientemente, debutó como intérprete junto a Paul Michael con el tema La Clandestina, proyecto que marcó oficialmente su lanzamiento musical.