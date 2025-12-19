Tiktoker Cañita inaugura restaurante de alta cocina en Barranco y sorprende a sus seguidores

El creador de contenido Alexis Callañaupa, conocido en redes sociales como Cañita, anunció la inauguración de su nuevo restaurante “Sabina” de cocina peruana contemporánea en el distrito de Barranco, sorprendiendo a sus seguidores al dar el salto del mundo digital al rubro gastronómico con un proyecto que, según afirmó, es fruto de años de esfuerzo y constancia.

El influencer, quien alcanzó notoriedad por sus transmisiones en vivo y recaudaciones virales, explicó que el restaurante no solo busca ofrecer platos de alta cocina, sino una experiencia integral que combine identidad andina y propuesta artística. “Es un destino exclusivo andino contemporáneo, un proyecto hecho con amor, cariño y mucho esfuerzo”, señaló al presentar oficialmente “Sabina”.

A través de sus redes sociales, Cañita invitó a sus seguidores a descubrir un concepto innovador que propone tres rutas gastronómicas, cada una con tres experiencias distintas, sumando un total de nueve vivencias inmersivas diseñadas para conectar al comensal con la cocina peruana desde una perspectiva moderna. Además, confirmó que las reservas ya se encuentran habilitadas y adelantó que la propuesta busca sorprender desde el ingreso al local.

DE TIKTOK A LA ALTA COCINA PERUANA

El creador de contenido expresó su agradecimiento por el respaldo constante de su comunidad digital, destacando que este nuevo emprendimiento no habría sido posible sin el apoyo de sus seguidores. “Créanme que cuando entren, no van a querer salir”, comentó en uno de sus videos promocionales, generando expectativa entre usuarios y amantes de la gastronomía.