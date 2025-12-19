Christian Cueva sorprende en TV y se autodenomina el “Marc Anthony de la cumbia”

El futbolista Christian Cueva vuelve a captar la atención mediática, esta vez fuera de las canchas, tras autoproclamarse el “Marc Anthony de la cumbia” y anunciar que cantará por primera vez en televisión junto a su pareja, la cantante Pamela Franco.

El episodio se conoció tras la difusión de un video promocional en el que Cueva, entre risas y bromas, lanza la frase que rápidamente se volvió viral. "Con ustedes el Marc Anthony de la cumbia”, se le escucha decir al futbolista del club Juan Pablo Segundo.

La participación de la pareja será este sábado en el programa Esta Noche, conducido por la Chola Chabuca. En el avance se observa a Cueva ingresar al set afirmando que el amor lo ha cambiado, y recibiendo una sorpresiva visita de Pamela Franco.

CUEVA HABLARÁ CON EL CORAZÓN ABIERTO

El exjugador de la selección peruana abrirá su lado más sensible, llegando incluso a quebrarse al hablar de la distancia con sus hijos, fruto de su relación con Pamela López. “Lo más duro ha sido no ver a mis hijos durante mucho tiempo”, expresó, reconociendo además que asume sus errores y que no se considera una persona perfecta.