Mariah Carey rompe un récord histórico con su clásico navideño

Mariah Carey vuelve a hacer historia en la industria musical con su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”, que acaba de alcanzar un nuevo hito en el ranking Billboard Hot 100. El tema se convirtió en la canción que más tiempo ha permanecido en el primer lugar de esta lista, acumulando 20 semanas en la cima, una marca inédita hasta ahora. La propia artista celebró el logro en redes sociales, agradeciendo el respaldo constante del público a lo largo de los años.

Lanzada originalmente en 1994 como parte del álbum Merry Christmas, la canción ha demostrado una vigencia excepcional, especialmente desde la expansión del streaming y la incorporación masiva de música festiva en las plataformas digitales. Su impacto ha sido tal que superó a otros éxitos históricos que lideraron el Hot 100 durante varias semanas, consolidando a Carey como una de las figuras con mayor longevidad en el primer puesto de esta clasificación.

Un récord impulsado por el streaming y la tradición navideña

Además de su liderazgo en el número uno, el villancico pop ya suma 77 semanas dentro del Hot 100, igualando a Levitating de Dua Lipa como la canción de una artista femenina con más permanencia en la lista. El tema ingresó por primera vez al top 10 en diciembre de 2017 y, desde entonces, ha escalado posiciones cada temporada navideña hasta convertirse en un habitual líder del ranking entre noviembre y diciembre. Entre 2019 y 2024, encabezó la lista en múltiples ocasiones, con un crecimiento progresivo en semanas acumuladas.

Este rendimiento se explica por la metodología del Hot 100, que combina reproducciones en streaming, difusión radial y ventas en Estados Unidos. Los datos son auditados por Luminate, proveedor independiente que verifica la información utilizada por Billboard para elaborar sus clasificaciones semanales. En paralelo, Carey ha reforzado la presencia cultural de la canción con su tradicional anuncio del inicio de la Navidad, que en 2025 volvió a lanzar el 1 de noviembre, reafirmando el estatus del tema como un fenómeno recurrente de cada fin de año.