Vasco Madueño anuncia la muerte de su madre tras una dura lucha contra el cáncer: “Estoy destrozado”

El joven cantante, hijo de Guillermo Dávila, confirmó que su madre, Jessica Madueño, falleció el 22 de noviembre en un hospital tras una prolongada lucha contra un cáncer agresivo.

El joven cantante Vasco Madueño, hijo del reconocido artista Guillermo Dávila, confirmó el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, ocurrido el pasado 22 de noviembre en la madrugada, en un hospital, tras una prolongada y compleja lucha contra el cáncer.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde el artista explicó las razones de su prolongada ausencia del ámbito musical y mediático. Según detalló, en los últimos meses la enfermedad de su madre avanzó de forma agresiva, obligándolo a dejar todos sus proyectos personales y profesionales para dedicarse por completo a acompañarla y cuidarla durante el proceso.

“Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Mi madre falleció el 22 de noviembre, en la madrugada, en el hospital. Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz", escribió en su cuenta de Instagram.

UN VÍNCULO MARCADO POR LA MÚSICA Y EL SACRIFICIO

El joven cantante también reveló que gran parte de sus metas y sueños profesionales estuvieron impulsados por el deseo de brindarle bienestar y una vida plena. Aseguró que fue su madre quien lo introdujo en la música y despertó muchas de las pasiones que hoy definen su identidad artística, lo que convierte su partida en un golpe profundo a nivel personal y emocional.

“Estoy destrozado y en busca de un propósito. Todo el éxito que me he propuesto lograr era para darle una vida feliz y plena. Me mostró la música y todas las cosas que ahora, en la vida, me apasionan. Le debo muchas cosas, tantas que no alcanzaría el espacio para nombrarlas, y estoy eternamente agradecido; sin embargo, también estoy roto y me será muy difícil poder vivir sin su presencia", expresó antes sus seguidores.

Meses atrás, Vasco había revelado que su madre Jessica Madueño enfrentaba una enfermedad oncológica de alta complejidad que, según declaró en entrevistas televisivas, se trató de un cáncer agresivo originado en el cuello uterino, diagnóstico que deterioró progresivamente su estado de salud y marcó los últimos meses de la vida del artista y su entorno familiar.