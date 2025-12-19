Mujer captada por la ‘Kiss cam’ en concierto de Coldplay con su jefe HABLA por primera vez: ¿Qué dijo?

Tras varios meses del escándalo en un concierto de Coldplay donde la famosa ‘Kiss cam’, captó a la entonces responsable de recursos humanos de la empresa tecnológica Astronomer, Kristin Cabot, en una situación comprometedora con su jefe, Andy Byron, quien era casado, la mujer señalada de ser la tercera en discordia se pronunció por primera vez.

En una entrevista para The New York Times, Cabot contó lo que vivió en aquel momento junto a Byron y culpó a las bebidas alcohólicas que ingirió por el comportamiento que tuvo en aquel momento. “Tomé una mala decisión y bebí un par de tragos y bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe”.

SE ENAMORÓ DE ANDY BYRON

Luego de verse entre la espada y la pared, y sin negar las imágenes que dieron la vuelta al mundo, Kristin Cabot reveló que comenzó a tener un sentimiento fuerte por Andy Byron, por lo que, al verse descubierta decidió alejarse de él.

“Y no es nada malo. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar, estaba "enamorada" de Byron, sí, pero todo fue culpa del alcohol”, mencionó la exresponsable de recursos humanos de Astronomer, quien le solicitó el divorcio a su esposo.