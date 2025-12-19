Christian Cueva APARECERÁ en televisión y hará increíble revelación: “No soy perfecto”

Luego de haber anunciado su fichaje por Juan Pablo II de Chongoyape tras dejar Emelec de Ecuador, Christian Cueva brindará una entrevista a un programa peruano, dónde hablará sobre los momentos que viene atravesando como padre de familia.
En un avance compartido por el programa ‘Esta Noche’, el popular ‘Aladino’ contará que atravesó una difícil situación al estar lejos de los pequeños que tiene con Pamela López. Además, enfatizó que no es una persona que impecable, pero lucha para serlo día a día.
“Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", comentó el ahora jugador del fútbol peruano, dando a conocer su lado más sensible, y llegando a derramar un par de lágrimas.
SOBRE SU INCURSIÓN EN LA MÚSICA
Tras sus últimas apariciones sobre los escenarios dónde se ha dejado ver junto a su pareja Pamela Franco cantando algunas canciones, Christian Cueva se comparó con un reconocido cantante internacional. “Con ustedes el Marc Anthony de la cumbia".