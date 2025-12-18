Lis Padilla impacta al presentar a su novia con romántica pedida de amor: “sí, acepto”

La tiktoker peruana Lis Padilla, creadora del viral “Son de amores”, volvió a ser tendencia en redes sociales tras presentar públicamente a su novia, Tania Pinedo, y compartir un video de la emotiva pedida que selló el inicio oficial de su relación. El momento, cargado de romanticismo, no tardó en generar miles de reacciones en plataformas digitales.

El hecho ocurrió en un campo abierto de la selva, donde Tania Pinedo preparó una escena cuidadosamente planificada: un arreglo floral en forma de corazón, globos, alfombra roja y letras gigantes con la frase “¿Aceptas ser mi novia?”. Lis Padilla llegó al lugar con los ojos vendados, sin sospechar lo que estaba a punto de vivir, acompañada de sus hijos, quienes fueron testigos del especial momento.

Al descubrir la sorpresa, ambas se fundieron en un abrazo antes de que Tania tomara el micrófono para dedicarle sentidas palabras. En su discurso, destacó las dificultades de vivir el amor en una sociedad tradicional y expresó su admiración por la influencer. “Mi intención aquí es decirte que eres una mujer increíble y divertida”, señaló, antes de confesar que desde el primer momento supo que quería compartir su vida con ella.

UNA RESPUESTA ESPERADA

Tras escuchar la declaración, Lis Padilla no pudo ocultar su emoción y aceptó la propuesta entre lágrimas y sonrisas. “Van cinco meses que espero esa pregunta, sí, acepto”, respondió, provocando la ovación de los familiares presentes. El video, difundido en TikTok, fue ampliamente comentado por usuarios.