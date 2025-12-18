Alejandra Baigorria anuncia serie sobre su vida: “Espero que el Perú esté preparado”

Al parecer la vida de Alejandra Baigorria dará un giro inesperado. La ‘gringa’ de Gamarra quiere dejar de lado los realities y enfocarse en el mundo cinematográfico, por lo que, anunció que realizará una serie sobre su trayectoria.

En declaraciones a Willax, la esposa de Said Palao adelantó de que tratará la producción y aseguró que compartirá momentos desconocidos de su etapa como empresaria, por lo que, espera que las personas acepten la producción que se realizará.

“Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida, eso está en proyecto, eso va a hacerse. Solamente estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora, en algún momento lo voy a hacer”, comentó.

¡QUIERE CONVERTIRSE EN MADRE!

Al ser consultada sobre un posible heredero que podría llegar a la familia Palao Baigorria, Alejandra reveló que anhela en convertirse en madre. “Vamos a intentarlo con toda la calma del mundo porque no quiero presiones ni estrés, así que, con calma, tenemos todo un año para practicar para que salga”.