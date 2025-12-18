Jossmery Toledo es troleada en vivo por tiktoker y reviven su pasado con Fabio Agostini

Las transmisiones en vivo pueden ser impredecibles y, esta vez, Jossmery Toledo lo comprobó en carne propia. Un live aparentemente inofensivo terminó convirtiéndose en tendencia y reavivando viejas polémicas de la farándula.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la influencer Sara, conocida por interactuar con figuras del espectáculo local, protagonizó un momento tenso al leer un comentario que hacía alusión directa al pasado sentimental de Jossmery Toledo con Fabio Agostini. El comentario, leído en voz alta ante miles de usuarios, descolocó a la exsuboficial y rápidamente se viralizó en redes sociales.

COMENTARIO INCÓMODO

Jossmery Toledo realizaba un live junto a Sara, quien en los últimos días ha ganado notoriedad en TikTok por colaborar con creadores de contenido y personajes mediáticos. Mientras ambas conversaban y leían mensajes del público, la tiktoker asiática decidió traducir un comentario escrito en caracteres orientales, pese a la advertencia de Jossmery de que podrían estar “troleándola”.

La sorpresa llegó cuando Sara leyó en voz alta la frase que mencionaba a Fabio Agostini, expareja de Jossmery, generando un silencio incómodo en la transmisión. Visiblemente impactada, la modelo reaccionó con risas nerviosas y evitó profundizar en el tema, aunque el momento ya había quedado registrado y comenzó a circular masivamente en plataformas digitales.

NUEVOS CRUCES

El episodio ocurre en medio de otro frente mediático abierto para Jossmery Toledo. En los últimos días, el enfrentamiento con Suheyn Cipriani volvió a escalar, luego de que la expolicía insinuara tener información comprometedora sobre la exmiss Perú. Las declaraciones avivaron la polémica y derivaron en una respuesta pública en televisión nacional.

Durante una reciente aparición en el programa de Magaly Medina, Suheyn Cipriani respondió a las advertencias de Jossmery con un mensaje directo, aludiendo a su pasado y cuestionando su imagen pública. Las declaraciones, sumadas al incidente en TikTok, han vuelto a colocar a Jossmery Toledo en el centro del espectáculo, con redes sociales atentas a cada nuevo cruce y reacción.