Christian Cueva formaliza su divorcio con Pamela López y remece el espectáculo

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la noticia, esta vez no por su desempeño deportivo, sino por una decisión personal que abre un proceso legal complejo y de largo aliento.

El futbolista Christian Cueva reveló que ha presentado una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, formalizando así el quiebre definitivo de su matrimonio. La acción legal fue confirmada por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde compartió un documento que acredita el inicio del proceso judicial, generando inmediata repercusión en la farándula local.

DEMANDA EN PROCESO

Según el registro judicial, la demanda fue interpuesta el miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el 20º Juzgado de Familia de Lima, donde Cueva figura como demandante y Pamela López como demandada. El expediente consta de 114 folios, un detalle que no pasó desapercibido y que sugiere la presentación de una amplia documentación para sustentar la causal invocada por el futbolista.

A través de sus historias de Instagram, el popular ‘Aladino’ dio a conocer públicamente que ya inició el proceso legal para poner fin a su matrimonio. Aunque ninguna de las partes ha brindado declaraciones oficiales, se sabe que este tipo de procedimiento no es inmediato y puede extenderse por varios meses debido a su naturaleza judicial.

PROCESO LEGAL LARGO Y COMPLEJO

Que Christian Cueva haya optado por un divorcio por causal implica que no se trata de una separación de mutuo acuerdo, sino de una solicitud sustentada en una causa legal específica, la cual deberá ser evaluada y probada ante un juez. Este escenario suele implicar la presentación de pruebas, la intervención de ambas partes y diversas etapas procesales.