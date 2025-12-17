Alejandra Baigorria sorprende con masiva entrega de canastas navideñas y regalos a sus trabajadores

La empresaria y figura mediática Alejandra Baigorria volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir imágenes y videos de una entrega masiva de canastas navideñas y regalos destinada a los trabajadores de sus distintos negocios. La iniciativa, realizada en el marco de las celebraciones de fin de año, no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones en redes.

El gesto se llevó a cabo con más de 120 colaboradores que forman parte de sus empresas, entre ellas sus tiendas de ropa en Gamarra y el salón de belleza D ART. Según lo mostrado por la propia empresaria en sus plataformas digitales, la preparación y logística implicaron un despliegue considerable, incluyendo el traslado de la mercadería en cuatro vehículos y un gasto que superó los 22 mil soles.

Baigorria, conocida como la “Gringa de Gamarra”, se involucró directamente en todo el proceso. Desde la selección de los productos hasta el armado de cada canasta, la empresaria documentó el detrás de cámaras de esta actividad, para premiar el esfuerzo y dedicación de todo su personal.

AGRADECIMIENTO A SU PERSONAL

El compartir navideño se realizó en un conocido hotel de Lima, donde los trabajadores participaron además en un intercambio de regalos y actividades especiales. Durante el evento, Baigorria expresó públicamente su agradecimiento y señaló que el objetivo principal era que cada colaborador se sienta valorado por el trabajo realizado durante el año y pueda celebrar las fiestas en familia con un obsequio útil y significativo.

“Hoy solo tengo palabras de gratitud. Este desayuno navideño es una forma de decir gracias a cada uno de mis colaboradores, porque sin ustedes, Alejandra Baigorria Ropa no sería lo que es hoy”, expresó la empresaria.

Además de las canastas, la empresaria sorteó electrodomésticos como refrigeradoras, lavadoras, televisores, cocinas, microondas, licuadoras y air fryer. Las publicaciones generaron numerosos comentarios positivos destacando su compromiso como empleadora, aunque también surgieron críticas de algunos usuarios que cuestionaron la iniciativa de Baigorria.