“Todos saben que nos vamos a casar”: Christian Domínguez anuncia planes de boda con Karla Tarazona

Christian Domínguez volvió a colocarse en el centro de la atención mediática al confirmar públicamente sus planes de matrimonio con Karla Tarazona, una noticia que reaviva el interés del espectáculo local y genera debate en redes sociales y programas de farándula.

“TODOS SABEN QUE NOS VAMOS A CASAR”

El cantante confirmó que contraerá matrimonio con Karla Tarazona y dejó en claro que la decisión está tomada, más allá de las críticas. “Todos saben que nos vamos a casar”, afirmó Domínguez ante las cámaras de Préndete de Panamericana Televisión, programa que lo captó eligiendo joyas en una tienda especializada. Según explicó, los anillos no son de promesa y ya estarían listos para sellar este nuevo paso en su relación.

Domínguez sostuvo que poco o nada le importa la opinión de terceros sobre su vida personal. “Imagínate, con ellos no me voy a casar”, dijo con firmeza, al señalar que los comentarios solo alimentan la exposición mediática de la pareja. Incluso ironizó sobre los programas y opinólogos que hablan de su relación, asegurando que si generan conversación es porque “les funciona”.

Consultado sobre una posible fecha de boda, el líder de la Gran Orquesta Internacional evitó dar detalles. Señaló que buscan un día especial y que prefieren mantenerlo en reserva. “En esta relación estoy empezando desde cero y desde mis ruinas”, confesó, agregando que atraviesa un proceso personal de mejora constante, lejos de pretender perfección.

COMPRAS EXCLUSIVAS

En paralelo al anuncio del matrimonio, Christian Domínguez fue captado saliendo de una tienda exclusiva con dos paquetes, imágenes que rápidamente se difundieron en la cuenta de Instarándula. El periodista Samuel Suárez compartió el material, lo que generó especulaciones sobre posibles obsequios para Karla Tarazona.

Ante los comentarios de usuarias que señalaron que se había arruinado la sorpresa, Suárez respondió con humor y puso en “sobreaviso” a Tarazona. “Más bien la pusimos alerta por si le llega una sola bolsita”, escribió, sugiriendo que el detalle debía llegar completo. El episodio avivó aún más el interés del público por la pareja, que vuelve a dominar titulares del espectáculo peruano.