Romina Gachoy revela crisis matrimonial con Jean Paul Santa María: “Es momento de pensar en mí”

Al parecer la vida de casados entre Romina Gachoy y Jean Paul Santa María está pasando uno de los momentos más complicados. Por medio de sus redes sociales, la modelo uruguaya reveló que viene atravesando una crisis matrimonial con el cantante.

Con lágrimas en los ojos y en un live en vivo por TikTok, Romina contó que podría separarse del padre de sus hijos y pequeños, debido a que, tiene una propuesta de trabajo en el extranjero, por lo que, podría ser el fin de amorío con Jean Paul.

"Separarme de mi familia, de los chicos. Estoy muy confundida porque tengo esta gran oportunidad y quiero tomarla, esta vez sí quiero tomarla, pero sé que eso puede significar mi separación, no porque no tenga el apoyo de Jean Paul, sino porque a veces la distancia no es buena (…) Llegó el momento de ahora, sí, por primera vez, pensar un poquito en mí porque necesito pensar en mí", comentó.

SU ESPOSO LE BRINDA TODO SU APOYO

Aunque la decisión de marcharse del país para tomar la oportunidad de participar en un reality de España, Romina Gachoy reveló que cuenta con el apoyo incondicional de Jean Paul Santa María. “Él me va a apoyar con que yo haga este viaje e ingrese a este reality. Cuento con su apoyo y amor”.