Darinka Ramírez sobre Xiomy Kanashiro: “Es su pareja, pero yo seré la madre de su hija toda la vida”

A menos de tres meses de que Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán cumplan un año de relación, la expareja del exjugador, Darinka Ramírez, fue consultada sobre la popular ‘Chinita’ y no dudo en responder de manera sincera.

En declaraciones a Trome, Darinka reveló que por el momento no ha tenido ningún tipo de encuentro con la exintegrante de Alma Bella, sin embargo, le dejó un mensaje a la bailarina, asegurando que siempre tendrá un contacto con la ‘Foquita’, ya que, tienen una menor en común.

“En realidad, no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja (de Jefferson Farfán), pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que vamos a tener por ahí una relación, si es algo fijo del papá de mi hija”, manifestó.

VISITÓ A SU HIJA DESPUÉS DE VARIOS MESES

Darinka Ramírez no iba a dejar pasar la oportunidad de revelar algunos pasajes que ha vivido con Jefferson Farfán y cuestionó a la exfutbolista por no darse tiempo para estar con su hija. “La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado cuatro meses”.