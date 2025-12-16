Pamela López arremete contra Christian Cueva por negar deuda a su mamá: “Que sinvergüenza”

Al parecer los problemas entre Pamela López y Christian Cueva no tienen fecha de caducidad. Esta vez, la popular ‘Kittipam’ se mostró indignada con el padre de sus hijos, por haber negado una deuda a su mamá.

En conversación con Willax, la pareja de Paul Michael reveló que tiene todas las pruebas necesarias para desmentir al actual futbolista de Juan Pablo II del fútbol peruano. Además, no dudó en arremeter contra el pelotero.

“Esta dice que mi mamá está mintiendo. Que sin vergüenza que eres, oye. Hay papeles que confirman eso, está tu firma con puño y letra. Así que de cualquier manera yo te lo hago llegar”, mencionó la ahora cantante.

PAMELA FRANCO ES MALA COMPAÑÍA PARA CUEVA

De acuerdo a Pamela López, la pareja de Christian Cueva, Pamela Franco es una mala compañía para el futbolista, a quien considera que últimamente está mintiendo en televisión nacional. “Es que él ya se está contagiando, pues entre pinchos se entiende. Más falso. Pero que ese señor no sea tan sinvergüenza, oye. Dios te va a castigar, te va a mandar la misma nariz”.