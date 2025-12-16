Miguel Hidalgo responde a Tilsa Lozano tras confesión de amor: “Yo la quiero y la soporto”

Las declaraciones de Tilsa Lozano siguen generando reacciones. Luego de que la conductora afirmara que aún ama al padre de sus hijos, Miguel Hidalgo decidió pronunciarse y fijar su posición sobre la relación que mantienen en la actualidad.

Miguel Hidalgo se pronunció públicamente luego de que Tilsa Lozano revelara que aún lo ama, pese a que ambos se encuentran separados. El empresario respondió para el programa ‘La Noche Habla’, donde aseguró que mantiene una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo, principalmente por el bienestar de sus hijos.

Hidalgo reconoció que, a lo largo de los años, ha asumido una carga emocional importante vinculada al pasado mediático de la conductora. “Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto”, expresó, dejando en claro que su disposición a colaborar con ella se mantiene firme.

RESPUESTA TRAS CONFESIÓN TELEVISIVA

Las declaraciones del empresario se producen luego de que Tilsa Lozano respondiera afirmativamente la pregunta 21 en ‘El Valor de la Verdad’: “¿Amas a Miguelón?”, respuesta que le permitió llevarse 50 mil soles. Hasta el momento, estas han sido las únicas palabras de Hidalgo tras la confesión que sorprendió a la audiencia.

“Yo siempre voy a estar predispuesto a cualquier tipo de colaboración y ayuda”, añadió Miguel Hidalgo, marcando distancia de cualquier confrontación pública y apostando por un mensaje conciliador, aunque pidió comprensión respecto a su postura actual.

TILSA LOZANO Y SU CONFESIÓN

Detrás de cámaras del programa, Tilsa Lozano profundizó en su respuesta y explicó que el sentimiento que mantiene hacia Hidalgo está ligado a su rol como padre. “Es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida”, sostuvo la conductora.

La exmodelo también destacó que ambos mantienen una relación cercana y respetuosa como padres. “Siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos. Lo amo”, afirmó, generando amplio debate en redes sociales y reavivando el interés del público por una de las historias más mediáticas del espectáculo peruano.