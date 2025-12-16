Samantha Batallanos sobre presidente Jerí: "No es mi tipo"

La modelo bromeó con la idea de compartir un almuerzo con el mandatario, calificándolo como un “deber patrio”.

Samantha Batallanos volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de ser consultada por las recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien no descartó la posibilidad de invitarla a cenar.

Ante ello, la modelo se pronunció en declaraciones para a la prensa y aseguró haberse tomado la situación con humor. Batallanos confesó que desconocía por completo las declaraciones del presidente y que le resultó sorpresivo que el jefe de Estado hablara de ella públicamente. “Me dio mucha risa, jamás me imaginé que el presidente iba a mencionar mi nombre”, comentó.

¿DEBER PATRIO?

Sin embargo, Samantha Batallanos fue clara al señalar que no tiene interés sentimental en José Jerí, afirmando que no es su tipo. Pese a ello, bromeó con la idea de compartir un almuerzo con el mandatario, calificándolo como un “deber patrio”.

Finalmente, la modelo señaló que, de darse un encuentro, estaría más interesada en conocer el lado humano del presidente. Aseguró que le gustaría preguntarle sobre la experiencia de ejercer el cargo, la presión que implica gobernar y su visión para el país, destacando que sería una conversación más reflexiva que personal.