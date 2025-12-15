Christian Cueva niega deberle dinero a mamá de Pamela López: "Mi conciencia tranquila"

El futbolista peruano, Christian Cueva, se pronunció luego que la madre de su expareja Pamela López, Beatriz Solórzano Ibáñez, lo acusó de deberle dinero y le exigió que saldara su deuda con ella.

En declaraciones para el programa Amor y Fuego de Willax, el flamante fichaje del club Juan Pablo II, sin ánimo de entrar en dimes y diretes, desmintió las acusaciones de su exsuegra y aseguró estar con su conciencia en paz.

"Y yo estoy realmente con mi tranquilidad, mi conciencia bien. Entonces, tengo que hablar más nada. Si tú le quieres creer, bien", manifestó Cueva en diálogo con el citado medio.

SOBRE LA PRESUNTA DEUDA

Desde meses atrás, Pamela López insistió en que Christian Cueva tiene una deuda con su madre, quien le habría prestado dinero en enero del 2024. En total, serían 80 mil soles los que la madre de Pamela López habría prestado a "Aladino".