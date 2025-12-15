Pamela López no descarta compartir escenario con Cueva en su “Tour Cervecero”: “Trabajo es trabajo”

Christian Cueva volvió al Perú tras su desvinculación de Emelec y rápidamente anunció su incorporación a Juan Pablo II para la temporada 2026. Sin embargo, antes de iniciar la pretemporada con el club de Chongoyape, el talentoso volante sorprendió al revelar su faceta como cantante con el esperado “Tour Cervecero”, que recorrerá varias ciudades del norte del país.

El mediocampista, conocido como ‘Aladino’, confirmó que su gira musical se realizará únicamente en diciembre y aseguró que continuará con su carrera futbolística paralelamente.

“Contento de seguir en el fútbol y cantando. Se viene el 'Tour Cervecero', solo en diciembre nomás, porque yo sigo con mi carrera y es algo que me gusta. Vamos a estar en Trujillo, Piura, Huamachuco, mi tierra. Tengo cuatro fechas fuertes por ahí”, declaró el jugador recientemente.

“CHAMBA ES CHAMBA”

Pamela López, por su parte, también se encuentra en una gira recorriendo diversas partes del Perú junto a Paul Michael. Ante la posibilidad de compartir escenario con Cueva, la creadora de contenido se mostró abierta a la idea, aunque reconoció que existirían coincidencias complicadas.

“Hay coincidencias que uno no quisiera tener, pero si toca, hay que seguir. Trabajo es trabajo”, afirmó Pamela López en el “El Reventonazo de la Chola”, dejando la puerta abierta a futuras colaboraciones con el mediocampista.