Filtración del tráiler de 'Avengers: Doomsday' revela el regreso de un personaje amado por los fans

La próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a generar expectativa tras la difusión de un supuesto adelanto no oficial que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. El breve material habría sido captado luego de una exhibición exclusiva, lo que alimentó rápidamente las especulaciones entre fanáticos y especialistas del sector.

Según versiones compartidas por usuarios y portales especializados, este avance se habría proyectado originalmente durante una función de prensa de la tercera entrega de Avatar. Tras esa presentación cerrada, fragmentos del video habrían sido grabados y difundidos de manera no autorizada, provocando una ola de reacciones y teorías en plataformas digitales.

Proyección privada y posible estreno oficial del adelanto

El contenido del teaser mostraría una escena ambientada en una línea temporal alternativa, donde un nuevo antagonista visita una residencia aparentemente alejada del conflicto. En ese momento se revela la presencia de Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans, viviendo junto a Peggy Carter y sosteniendo a un hijo, lo que sugiere un destino distinto al presentado previamente en la saga. El personaje antagonista sería interpretado por Robert Downey Jr., ahora en el papel de Doctor Doom.

Tras esta secuencia, el video finalizaría con un mensaje que confirmaría el regreso del personaje en Avengers: Doomsday. Aunque Marvel Studios no ha confirmado la autenticidad del material, en redes se especula que el tráiler oficial podría lanzarse esta misma semana, lo que permitiría verificar si las imágenes filtradas corresponden realmente a la próxima película de los Vengadores.