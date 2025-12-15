Cristian Cueva: Entre el escenario y la cancha, mientras pendiente conciliación familiar con Pamela López

La figura del futbolista Cristian Cueva continúa generando debate no solo por su rendimiento deportivo, sino por su incursión en shows musicales junto a la cantante Pamela Franco y, especialmente, por la pendiente conciliación familiar con su expareja, Pamela López, y sus hijos.

En medio de comentarios televisivos que analizaron su presente, se destacó la necesidad de que el jugador, quien próximamente actuará en Perú, aproveche su estadía para "limar asperezas" y llegar a un acuerdo de divorcio, priorizando el bienestar de los niños. "Los que pierden son los padres porque no van a poder pasar tiempo con sus hijos.

Los niños a la final les crecen y se dan cuenta quién estuvo conmigo en las buenas y en las malas", se señaló en el espacio, instando a Cueva a resolver el impasse en lugar de molestarse con la prensa que informa al respecto. Consultado si desearía pasar la Navidad con sus hijos, el futbolista habría respondido afirmativamente. Paralelamente, su faceta artística fue objeto de duras críticas. Mientras algunos consideran "loable" que acompañe a su pareja, Pamela Franco, a eventos, otros calificaron de "ridículo" que suba al escenario a cantar sin ser profesional, tildándolo incluso de "payaso". El dúo ha coincidido en trajes y colores en sus presentaciones, generando comentarios sobre si realmente pueden sostener un tour de varias horas con un repertorio limitado. En contraste, su futuro en el fútbol también se puso en duda. A sus 34 años, se cuestiona si puede recuperar su mejor nivel (su 'prime'), lo que requeriría, según analistas, una disciplina extrema, comparable a la de veteranos como Paolo Guerrero.

El humor no estuvo ausente: en el mismo segmento se recordó, en tono de parodia, la fallida ejecución de penal de Cueva ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018, un momento que, en broma, se dijo que "nunca cayó ese balón" y que "lo siguen buscando en Rusia". La combinación de estos elementos pinta un cuadro complejo para el mediocampista, dividido entre las críticas por sus shows, las incógnitas sobre su carrera deportiva y la urgente necesidad de resolver su situación familiar en Lima, donde se espera que pase más tiempo próximamente.