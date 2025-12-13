A sus 82 años, Mick Jagger revela que entrena 6 días a la semana

Parece mantener toda su vitalidad sobre los escenarios a sus 82 años de edad. Sir Mick Jagger sigue dominando el escenario con la misma energía que en los años 60 definió a su banda los Rolling Stones y e que el líder de la agrupación británica ha dedicado décadas a priorizar su salud y bienestar.

La rutina de Jagger combina movilidad, trabajo de resistencia y acondicionamiento de cuerpo completo para mantenerlo listo para el escenario.

La autora Isadora Puiggené explora la notable resistencia de Jagger en su libro 'Pacto con el Diablo: Los Hábitos Saludables del Rolling Stone Más Dinámico del Mundo', donde revela que entrena casi a diario, 6 días a la semana, combinando diversas disciplinas deportivas, sigue una dieta similar a la de un atleta de alto rendimiento y practica la meditación.

No es un pacto con el diablo

Sobre su condición física indica: "No es un pacto con el diablo; Es un pacto consigo mismo", declaró la autora que confirma que Jagger se dedica por completo al fitness.

Cabe señalar que, su régimen de entrenamiento es variado e incluye actividades cardiovasculares, como correr, nadar y andar en bicicleta para mantener su resistencia.

También practica ballet y ejercicios de barra, lo cual le ayuda a mantener la flexibilidad y la agilidad que demuestra en el escenario a sus 82 años.