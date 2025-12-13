Brad Pitt sería el nuevo villano en The Batman 2: En los próximos días se confirmaría la noticia

En el mundo de fandom de DC, acaba de surgir un rumor que el actor Brad Pitt estaría en conversaciones para unirse al elenco de la secuela de The Batman, posiblemente para encarnar a un villano como el Dr. Arkham o el personaje de Dos Caras.

Sin embargo, fuentes cercanas a la producción no han confirmado que Pitt participará en cinta junto a Robert Pattinson.

Según informa el medio World of Reel, Reeves estaría buscando a dos actores masculinos de mediana edad para interpretar a antagonistas, y uno de esos papeles tendría a Brad Pitt en el punto de mira.

En conversaciones con Pitt

Matt Reeves ha reconocido recientemente que está en conversaciones con Plan B Entertainment, la productora de Brad Pitt, no dijo “estamos fichando a Pitt”, pero el rumor sigue corriendo por los pasillos de DC.

La secuela de The Batman llegará en octubre de 2027, con Matt Reeves de nuevo como director y Robert Pattinson regresando como Bruce Wayne.

Cabe señalar que, no hay un comunicado oficial ni confirmación por parte de Warner o DC Studios, pero tampoco lo han desmentido hasta el momento.