Michael Jackson es el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes

Para nadie es un secreto que su legado sigue vigente en todas partes del mundo y es que Michael Jackson es el primer y único artista en la historia en tener éxitos en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100 en seis décadas diferentes

Hablamos de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020, lo que es un hito que logró el pasado noviembre de 2025 gracias al resurgimiento por Halloween de su clásica canción "Thriller".

El ascenso de "Thriller" al Top 10 en la semana posterior a Halloween 2025 selló este récord histórico, superando a Andy Williams.

Su innovación en videos como "Thriller", su impacto cultural y su genio empresarial (como la compra del catálogo de los Beatles) consolidan su estatus como una figura icónica e irrepetible.

Seis décadas de éxito

Su primer éxito en el Top 10 en solitario fue con la canción "Got to Be There" en 1971 y desde entices ha logrado un hito en las seis décadas, un logro que demuestra su influencia perdurable y su capacidad para resonar con nuevas generaciones, siendo impulsado también por el interés en una futura película biográfica sobre su vida.

Cabe señalar que, Michael Jackson ha tenido éxitos como "Billie Jean", "Beat It", "Bad", "Man in the Mirror" y su colaboración póstuma con Drake, "Don't Matter to Me" (2018).