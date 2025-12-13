Fallece Abraham Quintanilla, el padre Selena e impulsor de la música Tex-Mex

Abraham Quintanilla Jr., el patriarca de la dinastía musical Quintanilla y el principal impulsor detrás de la superestrella del Tex-Mex Selena, falleció este sábado 13 de diciembre, a la edad de 86 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla, a través de sus redes sociales, pero hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento.

Preservó el legado de Selena

El padre de Selena, fue una figura central en la redefinición de la música Tex-Mex, no solo como cantante y compositor, sino principalmente como el mánager y productor que encaminó la carrera artisitca de sus hijos, A.B., Suzette y la icónica Selena.

Como se recuerda, tras el trágico asesinato de Selena en 1995, Quintanilla se dedicó a preservar su legado, siendo también el productor ejecutivo de la película biográfica de 1997 protagonizada por Jennifer López.