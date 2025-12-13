‘Supergirl’: DC lanza el esperado tráiler de la cinta protagonizada por Milly Alcock

DC Studios ha lanzado el primer tráiler de la esperada película de Supergirl, protagonizada por la actriz Milly Alcock, conocida por su papel en La Casa del Dragón.

El adelanto muestra un giro radical para el personaje, presentándola como una heroína más dura, feroz y con una estética punk e irreverente con música de los años 80s.

Pero a diferencia de su primo Superman, quien fue criado por padres amorosos, esta versión de Kara Zor-El es una sobreviviente que creció en un fragmento de Krypton y ha visto morir a muchos, lo que le otorga un enfoque más rudo y "anti-heroico".

En esta cinta, la actriz Milly Alcock se mete en la piel de Kara Zor-El, la prima de Superman, en una aventura propia, donde James Gunn no será el director, sino que le cede la batuta a Craig Gillespie (Yo, Tonya, Cruella) bajo un guion de Ana Nogueira.

Es muy diferente a su primo Superman

La película, sigue a Kara en su 21 cumpleaños, momento que celebra viajando por la galaxia junto a su inseparable perro Krypto. En su travesía conoce a Ruthye Marye Knoll, una joven con un pasado turbulento que la llevará a enfrentarse a una tragedia devastadora.

Esta pérdida desatará en Kara una búsqueda de venganza que definirá su camino como heroína… o algo más.

Cabe señalar que, este filme es el segundo largometraje de la fase inaugural del Universo DC (UDC) bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran.