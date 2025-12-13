Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos: tendrá un papel en próxima película de la saga

Fanáticos de la saga Rápidos y Furiosos han quedado impactados el último viernes 12 de diciembre tras una publicación del actor Vin Diesel en su cuenta de Instagram junto al astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

En la imagen, el intérprete que da vida a "Dominic Toretto" señaló que el futbolista portugués formaría parte del próximo filme de la franquicia. La fotografía, que muestra a ambos abrazándose, se viralizó en cuestión de horas.

Ingreso de estrella del fútbol

En la descripción de la imagen, Diesel escribió "Todo el mundo preguntó, si estaría en la mitología de Rápidos y Furiosos… Tengo que decirte que él es uno real. Escribimos un papel para él…", señala el post. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre cuándo o dónde fue tomada la fotografía ni sobre la naturaleza específica del posible papel para el deportista.

La noticia generó gran expectativa entre los seguidores de la serie cinematográfica y del fútbol en las redes sociales, aunque no ha habido una confirmación oficial por parte de los estudios productores ni del entorno de Cristiano Ronaldo sobre su participación en el proyecto.

Estreno y otras figuras en saga

La franquicia, que cuenta con 13 películas estrenadas, tiene programado el lanzamiento de su próxima entrega, Fast XI, para el año 2027. A lo largo de su historia, la saga ha integrado a estrellas de otros ámbitos además del cine, como los cantantes puertorriqueños Don Omar y Tego Calderón, y luchadores como John Cena y Dwayne Johnson.