Xiomy Kanashiro no descarta trabajo con Yahaira Plasencia: “Yo soy muy profesional”

Xiomy Kanashiro, pareja actual de Jefferson Farfán, sorprendió al afirmar que no tendría ningún inconveniente en coincidir o incluso trabajar con Yahaira Plasencia, pese al mediático pasado sentimental entre la salsera y el exfutbolista.

La integrante de ‘La casa de la comedia’ aseguró que cualquier encuentro sería cordial, manteniendo siempre una postura profesional. "Yo ya le he dicho en alguna oportunidad: si tengo que presentarla, lo haré. Yo soy muy profesional. Le deseo lo mejor", expresó.

Kanashiro también destacó que la relación pasada entre el exfutbolista y la salsera nunca fue un motivo de tensión para ella. Al contrario, sostuvo que comprende el interés del público, pues se trató de una relación muy pública dentro de la farándula.

"Yo siempre supe que eso iba a ser parte de todo, porque fue una relación muy pública, como muchas otras en la farándula. No tengo nada contra ella. Le deseo lo mejor, para mí representa ninguna incomodidad", afirmó.

¿CANTAR JUNTAS?

La también comediante fue más allá y dejó abierta la posibilidad de una colaboración artística con Yahaira Plasencia, señalando que su trato sería completamente cordial. “Sí, claro que sí (la saludaría)”, afirmó.