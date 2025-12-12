Ensalada navideña perfecta para acompañar carnes: conoce cómo prepararla en 20 minutos

Entre pavos, corderos y asados, la Navidad también puede tener un respiro fresco y saludable. Esta ensalada navideña, con ingredientes variados, promete equilibrar los menús más pesados sin perder el encanto festivo ni el colorido característico de la mesa.

UNA OPCIÓN LIGERA PARA ACOMPAÑAR NUESTRA CENA NAVIDEÑA

Lejos de ser un simple “plato de dieta”, la ensalada de Navidad aporta textura y contraste a los menús más contundentes. Su mezcla de col lombarda, col china, zanahoria, manzana y granada crea un equilibrio entre lo crujiente, lo jugoso y lo cremoso. Además, el queso desmenuzado y los frutos secos aportan el toque gourmet que la hace irresistible.

El aliño combina mostaza Dijon, yogur, miel, vinagre de manzana, aceite de oliva y un toque de ajo, logrando una textura cremosa pero ligera. Esta mezcla resalta los sabores naturales sin opacarlos, ideal para acompañar carnes asadas o servir como entrada refrescante.

¡HAZLO TU MISMO!

Ingredientes para 4 personas:

150 g de col lombarda

150 g de col china (o cualquier otra col)

1 zanahoria mediana

1/2 manzana roja

1/2 granada

40 g de mezcla de pipas, nueces picadas, pasas y arándanos secos (u otra mezcla parecida)

75 g de queso cebreiro, feta o cualquiera que se desmigue bien

2 cucharadas de perejil picado

Aliño

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharada de yogur

1 cucharadita de miel

1/2 diente de ajo (opcional)

1 cucharada de vinagre de manzana o de vino blanco suave

Aceite de oliva

Pimienta negra

Sal

Preparación:

1. Cortar la col lombarda y la china en tiras finas con una mandolina o un cuchillo. *Consejo: No conviene que las tiras sean muy gruesas o la ensalada se hará dura de masticar; ni demasiado finas (se nos formará una pasta con el aliño).

2. Pelar y rallar la zanahoria.

3. Sacar los granos de la granada.

4. Preparar el aliño mezclando la mostaza, el yogur, el vinagre, el ajo rallado, la miel, sal y pimienta negra. Añadir cuatro cucharadas de aceite poco a poco sin dejar de remover.

5. Cortar la media manzana en dos y quitarle la piel y el corazón. Cortarla en laminas finas.

6. Mezclar en un bol grande la col lombarda, la col china, la zanahoria, la manzana, el perejil, la mitad de la granada y la mitad de la mezcla de semillas y frutos secos. Añadir el aliño, mezclar bien con las manos limpias, probar y corregir de sal y vinagre. Sumar la mitad del queso y mezclar con cuidado. *Consejo: Si ves que el aliño se queda un poco escaso, añade un chorrito de aceite extra y remueve.

7. Pasar todo al recipiente donde se vaya a servir la ensalada, y rematar con el resto de la granada, el queso desmigado, la mezcla de semillas y frutos secos y un chorrito de aceite.

Su preparación toma apenas 20 minutos, pero su resultado sorprende por su equilibrio de texturas y su presentación vistosa. Perfecta para romper con la rutina culinaria y refrescar los sabores de la Navidad. (Con información de El País).