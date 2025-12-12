Samahara Lobatón niega maltrato y revela la verdadera razón de las acusaciones de Bryan Torres

Samahara Lobatón volvió a pronunciarse tras las declaraciones de Bryan Torres, quien insinuó que su hija habría sido maltratada. La influencer aclaró los hechos y aseguró que las versiones del cantante no corresponden a la realidad, además de revelar detalles íntimos sobre la ruptura.

“EL NARCISISTA ES CAPAZ DE APUÑALARSE A SÍ MISMO”

Según información de Trome, Samahara explicó que las palabras de Bryan hacen referencia a una discusión privada ocurrida durante su última pelea. “A lo que él se refiere es algo que pasó íntimamente el día de la pelea, fue un momento acalorado donde cualquier madre dice: ‘Todo lo que tú le estás haciendo a mi hija, el karma te lo va a cobrar con tu hija’. Él se agarra de eso para decir que hay un maltrato. El narcisista es capaz de apuñalarse a sí mismo con tal de decir que fuiste tú”, señaló.

Asimismo, descartó rotundamente haber discriminado o agredido a la hija del cantante. “No puedo hablar de una niña porque es una menor de edad, pero siempre la he tratado de igual manera como trato a mis hijas”, afirmó, desmintiendo las insinuaciones públicas de Torres.

“NO PUEDO PERDONAR LO QUE VI EN SU TELÉFONO”

Samahara también reveló que decidió terminar su relación tras descubrir un video “bastante fuerte” en el celular de su expareja. “Lo que vi es algo que no puedo perdonar ni borrar de mi cabeza. Revisé su teléfono y encontré algo que no voy a perdonar. Es un video fuerte, no voy a ahondar porque mis hijas van al colegio”, confesó.

La influencer aseguró que, pese a la ruptura, Bryan continúa cumpliendo su rol de padre. “Él sigue yendo a ver a sus hijos y eso no se va a romper, porque ellos van a ser sus hijos toda la vida”, concluyó. Con estas declaraciones, Lobatón cierra un nuevo capítulo de un vínculo marcado por controversias, desconfianza y exposición mediática.