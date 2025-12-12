Iron Maiden regresa a Lima con su tour "Run For Your Lives".

¡Excelentes noticias para los rockeros peruanos! La icónica banda de rock pesado Iron Maiden regresará a Lima como parte de su gira mundial "Run For Your Lives".

Actualmente la agrupación inglesa gira por el mundo con un espectáculo que celebrará los 50 años de la banda fundada por Steve Harris.

Iron Maiden es una legendaria banda británica de heavy metal, considerada una de las más influyentes y exitosas de la historia del género.

Fundada en Londres en 1975 por el bajista y principal compositor Steve Harris, la banda es famosa por sus potentes himnos, su mascota icónica "Eddie" y sus espectaculares actuaciones en vivo.

Después de 15 años, la agrupación conformada por Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Simon Dawson y Janick Gers pisará nuevamente suelo peruano para poner a rockear a todos sus fans.

Octubre del 2026

El concierto se llevará a cabo en el Estadio Nacional el sábado 17 de octubre de 2026, donde recorrerán los nueve discos fundamentales de la banda, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992), una etapa que definió el sonido del metal y sigue siendo una inspiracin a nuevas bandas.