Tammy Parra revela que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

La creadora de contenido Tammy Parra volvió a acaparar la atención en redes sociales tras revelar el verdadero motivo de su separación del modelo peruano Diego Rodríguez. Según explicó en un reciente video, su relación llegó a su fin cuando se dio cuenta de que estaba enamorada de su manager, Héctor Klünder, con quien mantiene una amistad de más de cinco años.

En la grabación, Tammy relató que la decisión se produjo en medio de una relación a distancia con Rodríguez. La influencer dijo que lo llamó para agradecerle y explicarle la situación. “Me di cuenta de lo que sentía realmente, así que le llamé por teléfono a Diego y le dije que teníamos que terminar porque estaba enamorada de Héctor”, señaló.

SENTIMIENTOS POR HÉCTOR

Parra contó que la cercanía con Klünder aumentó cuando él atravesaba una enfermedad, periodo en el que ella lo acompañó pese a continuar en una relación con Diego. Ese proceso emocional —explicó— fue determinante para reconocer lo que sentía y tomar la decisión de terminar su romance con el modelo peruano.

"Cuando nos volvimos a ver, lo supe y dije: 'me gusta'. Así me di cuenta. Bueno en ese momento tenía pareja así que le marqué y le dije '¿sabes qué?, muchas gracias por todo' y terminé con él porque me di cuenta de que el que realmente me importaba era Héctor", explicó la creadora de contenido.

Finalmente, la influencer dio detalles de cómo inició su relación con quien ahora es su pareja. Según contó, coincidieron en un hotel en Colombia, un momento clave en el que decidió abrir su corazón y confesar lo que sentía. “Le dije: ‘Me gustas’”, señaló.