“No pensé que llegaría tan lejos”: quién es Pascal, la nueva voz peruana que ya conquista escenarios internacionales

Por: Claudia Huertas ✍️

Pascal es uno de los nombres que empiezan a sonar con fuerza en el pop peruano. Todavía no es un artista masivo, aunque su música ya abrió espacio dentro y fuera del país. Con “Nos Duele Tanto” obtuvo doble disco de platino y superó los 13 millones de reproducciones, mientras su reciente paso por BIME 2025 en Bilbao y LOS40 Music Awards en Barcelona lo colocó frente a una audiencia internacional que recién lo descubre. Su historia avanza desde un género musical que él mismo sigue afinando, aunque ya dejó claro que quiere llevarlo lo más lejos posible.

En ese punto, BIME se convirtió en un antes y un después. Pascal viajó por primera vez a Bilbao y trabajó con músicos locales para un show que, según dijo, fue uno de los mejores de su carrera. “Feliz de poder estar en lugares con tanto talento. BIME fue especial porque trabajé con músicos de allá y logramos uno de los mejores shows que he hecho”, recordó. Explicó que ensayó más de doce horas y que enfrentó un público distinto, lo que aumentó su nerviosismo, aunque también confirmó que estaba listo para ese escenario.

INSPIRADO POR LA MÚSICA CRIOLLA Y DISNEY

A lo largo de la conversación con Panamericana.pe dejó claro que su sonido nació de una mezcla que va desde la música criolla de su abuelo hasta el pop que escuchó en la radio y en Disney. Sin embargo, todavía siente que está en pleno proceso de búsqueda. “Siento que soy una esponjita. Siempre trato de encontrar elementos que me llamen la atención y ver cómo puedo llevarlos a mi música”, dijo. Esa curiosidad lo llevó incluso a experimentar con jazz y con fusiones inesperadas que pronto saldrán a la luz.

EL ÉXITO DE "NOS DUELE TANTO"

Esa evolución tomó forma con “Nos Duele Tanto”, una canción que no solo lo llevó a rankings nacionales e internacionales, sino que también redefinió su identidad. “Sentí que esta era la canción con la que podía empezar de nuevo. No pensé que llegaría tan lejos”, contó. Primero se posicionó en España y luego escaló en el Perú hasta llegar al puesto seis del chart nacional. Para él, ese momento confirmó que el pop todavía tiene espacio en un país dominado por lo tropical.

Tras ese impulso, Pascal decidió darle nueva vida a “Dame tu Mano”. La versión original la grabó cuando tenía 18 años y ahora quiso reconstruirla desde la madurez que adquirió en estos años. “Me moría de miedo porque pensaba que a la gente no le iba a gustar. Sin embargo, encontramos una versión que transmite lo mismo”, explicó a Panamericana Digital. El relanzamiento resalta el mensaje de amor incondicional y rinde homenaje a las personas que lo acompañaron desde el inicio: su madre, sus hermanos, sus amigos y sus primeros seguidores.

LA EXPERIENCIA JUNTO A CARLOS VIVES

Otro hito reciente fue su presentación como telonero de Carlos Vives en Lima. La experiencia lo marcó por la cercanía con uno de los artistas que más admira. “Estaba súper nervioso. Carlos es un artista que admiro. Poder compartir escenario con él fue increíble”, señaló. Para él, la oportunidad también significó volver a conectar con el público peruano después de meses fuera del país.

El cantautor también reflexionó sobre la responsabilidad de representar al Perú fuera del país. Reconoció que la industria musical es exigente, pero resaltó lo importante que es la perseverancia. “Es una responsabilidad muy grande, pero la llevo con orgullo. Me encanta ser de Perú y me encanta nuestra cultura”, comentó. Además, defendió la necesidad de construir una escena más unida y visible para que más artistas peruanos accedan a oportunidades fuera del país.

En cuanto a su faceta como compositor, confesó que este año enfrentó momentos personales difíciles y decidió escribir desde la vulnerabilidad. “Probablemente puedo estar fatal, pero te voy a mirar como si nada. Este año fui más sincero conmigo y eso me permitió hacer canciones reales”, dijo. Esa honestidad se reflejó en temas como “Para Luna” y en la respuesta que recibió con “Dame tu Mano”, una canción que incluso llegó a sonar en bodas antes del relanzamiento.

NO DESCARTA HACER CUMBIA O SALSA

En ese proceso creativo surgió también su lista de colaboraciones soñadas. Mencionó a Elton John, Carlos Vives y Raye, además de artistas peruanos como Grupo 5, Ezio, Nicole Zignago y La Combinación de La Habana. Su interés por cruzar estilos refuerza la idea de que su música todavía está en expansión y no tiene fronteras definidas.

Finalmente, dejó un mensaje para sus seguidores. “El próximo año se vienen muchas cosas nuevas. Estamos trabajando en mi primer EP, o en mi primer álbum, aún estamos viendo. Eso me tiene muy emocionado por sacarlo adelante. Los quiero mucho, espero que la pasen muy bien este fin de año y espero verlos muy pronto también”, concluyó.