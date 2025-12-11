Tras la vuelta de Amaia Montero: La Oreja de Van Gogh prepara nuevo disco

La banda española La Oreja de Van Gogh ha puesto en alerta a sus fans con el lanzamiento de una nueva canción. La cual sería el primer sencillo de su nueva etapa, protagonizada por el regreso de su vocalista Amaia Montero.

En octubre, la banda confirmó oficialmente que Amaia Montero vuelve a ser la vocalista principal, tras la salida de Leire Martínez y ya están trabajando en un nuevo material.

Gira 2026

También se sabe que la mayor parte de los conciertos están programados para 2026, la noticia y la preventa de entradas han sido un evento importante a finales de 2025.

Las fechas confirmadas incluyen múltiples conciertos en el Movistar Arena de Madrid en mayo de 2026.

Cabe señalar que, La Oreja de Van Gogh tiene previsto publicar música inédita antes de su gira Tantas Cosas que Contar, que comenzará el 9 de mayo en Bilbao.

Una nueva publicación de la banda incluye una melodía de fondo que podría ser una pista de cómo sonarán sus próximas canciones.