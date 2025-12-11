Rosángela deja abierta posibilidad de salir con el presidente José Jerí: "cuando me invite"

La conversación entre Rosángela Espinoza y el presidente José Jerí parece haberse iniciado sin siquiera cruzar mensajes. Todo comenzó luego de que el mandatario peruano, durante una entrevista con Milagros Leiva, confesara que la modelo le seguía pareciendo “muy guapa”, una frase que rápidamente se viralizó y provocó reacciones en redes sociales.

“CUANDO ME INVITE”

A raíz de la declaración presidencial, la exchica reality subió un video a su cuenta de TikTok, donde sus seguidores no tardaron en bromear sobre la posibilidad de verla como “futura primera dama”. Ante la pregunta de una usuaria que le consultó “¿Qué se siente ser la futura primera dama?”, Rosángela respondió entre risas: “Cuando me invite”, dejando abierta la posibilidad de una cita con el jefe de Estado.

La influencer, conocida por su carisma y espontaneidad, contestó con buen humor cada mensaje que hacía referencia a Jerí. Si bien no confirmó tener contacto con él, dejó en claro que aceptaría salir si la invita, lo que generó cientos de comentarios y memes en redes.

¿Y SAMANTHA BATALLANOS?

Esta inesperada interacción ocurre en medio de los rumores que vinculan al presidente con la modelo Samantha Batallanos, quien también manifestó su interés en él. Durante otro diálogo con Milagros Leiva, la periodista mencionó a la exmiss, a lo que Jerí respondió sonrojado que “habría que ver las oportunidades y los momentos”.

Batallanos, lejos de dejar pasar la oportunidad, comentó en el post del pódcast con una frase que encendió la polémica: “Yo invito”. Con ello, el triángulo mediático entre el mandatario, Rosángela y Samantha ha captado la atención de miles de usuarios, que siguen atentos a cada nueva declaración.