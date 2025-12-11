Jackson Mora desmiente a Tilsa Lozano: “Le di los $10 mil, se agarró la plata”

En medio de una nueva polémica mediática, Jackson Mora decidió salir al frente para aclarar su versión sobre el supuesto incumplimiento en el pago de una camioneta que compartía con Tilsa Lozano. El boxeador y empresario afirmó tener pruebas que demuestran que cumplió con todas las cuotas del vehículo, incluido el pago final realizado en septiembre, descartando cualquier deuda pendiente.

MORA MUESTRA VOUCHERS DE PAGO

Durante una entrevista con un reportero de Magaly TV: La Firme, Mora negó rotundamente las declaraciones de la exmodelo, quien lo acusó de no haber asumido los pagos acordados. Con tono firme, el boxeador aseguró que las afirmaciones de Tilsa Lozano “no se ajustan a la realidad” y que incluso posee transferencias bancarias que respaldan su versión.

“La camioneta que dice que vendió, que era para la inicial, le di $10 mil dólares. Se le dio la plata, se agarró la plata y tengo las transferencias hechas”, declaró Mora. El deportista mostró los comprobantes de pago realizados entre julio y agosto, los cuales —según sostiene— corresponden al reembolso del monto inicial del vehículo que Lozano habría vendido posteriormente.

RESPONDE A OTRAS ACUSACIONES

Jackson Mora reconoció mantener una deuda con familiares de Tilsa Lozano, aunque precisó que se trata de temas estrictamente comerciales relacionados con la organización de eventos. “Al primo se le paga después de cada evento, y al papá por intereses de negocios”, detalló el boxeador.

Finalmente, Mora reiteró que la última cuota del vehículo fue pagada en septiembre ante la financiera y que suspendió los siguientes pagos desde octubre tras iniciar una nueva relación, informando a Tilsa que debía asumir la deuda restante.