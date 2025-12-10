Navidad 2025: prepara las mejores galletas navideñas de forma casera

En plena temporada navideña, cientos de familias retomaron la costumbre de preparar galletas caseras como una actividad de unión y celebración.

En plena temporada navideña, cientos de familias retomaron la costumbre de preparar galletas caseras como una actividad de unión y celebración. Panaderías y tiendas especializadas registran un incremento sostenido en la compra de insumos básicos —harina, mantequilla y vainilla— mientras que en redes sociales se multiplican las búsquedas de recetas sencillas para hornear en casa.

La tendencia responde a un interés creciente por recuperar preparaciones tradicionales hechas en familia, especialmente aquellas que permiten involucrar a niños y adultos en un espacio compartido. Las galletas navideñas, con sus aromas a canela y mantequilla, destacan entre las preferidas por su facilidad y versatilidad.

Receta de galletas navideñas para preparar en casa

Ingredientes (24 a 30 unidades):

2 ½ tazas de harina sin preparar

1 taza de mantequilla (200 g), a temperatura ambiente

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de sal

Glaseado opcional: 1 taza de azúcar en polvo, 2 cucharadas de leche, colorantes vegetales

Preparación:

En un bol amplio, batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Añadir la harina, la canela y la sal. Integrar la masa sin sobrebatir, hasta obtener una textura firme. Formar una bola, cubrir con film y refrigerar por 30 minutos. Estirar la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada y cortar con moldes navideños (árboles, estrellas, muñecos de jengibre). Colocar las piezas en una bandeja con papel manteca y hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos. Dejar enfriar antes de decorar con glaseado.

Más allá de su sencillez, esta preparación se ha convertido en parte del ritual navideño de miles de hogares que encuentran en la cocina un espacio de encuentro y creatividad. Con la llegada de diciembre, estas galletas vuelven a posicionarse como un símbolo accesible y delicioso de la temporada festiva.