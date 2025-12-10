Cueva confiesa que quiere casarse y tener hijos con Pamela Franco: "Sé que las cosas se van a dar"

El futbolista peruano, Christian Cueva, confesó que sueña con casarse con su actual pareja, la cantante Pamela Franco, sin embargo, precisó que ello no sería en el futuro inmediato.

En una reciente entrevista para el podcast La Manada, el flamante fichaje del club Juan Pablo II, señaló que antes de dar el siguiente paso en su relación con la Franco, debe resolver su situación legal con Pamela López, madre de sus tres hijos.

"Yo estoy enamorado y quiero todo con la mujer con la que estoy, pero tengo que llevar mis procesos que tengo, bueno, que ya lo saben, ¿no? Que es algo público, que no los hablo, la verdad, una vez terminado, yo sé que las cosas se van a dar", dijo.

QUIERE HIJOS

Asimismo, Cueva no descartó en tener hijos y formar una familia con Pamela Franco, no obstante, precisó que actualmente ambos se encuentran enfocados en su trabajo: "Más adelante qué sé yo... tenemos experiencia de ser padres y tú sabes que es una responsabilidad y hay que pensar bien", sostuvo.